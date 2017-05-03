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Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-апреле 2017 года

 

В апреле т.г. по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 3,9%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 5,7%, обрабатывающей - на 1,7%. Промышленная продукция подорожала на 3,7%, услуги промышленного характера - на 5,4%.

 

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции

в процентах, прирост +, снижение -

 

Апрель 2017г. к

Январь-апрель 2017г.

к январю-апрелю 2016г.

марту 2017г.

апрелю 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера

-2,2

18,4

3,9

19,9

25,2

Промышленная продукция

-2,5

19,8

3,7

21,1

27,6

Средства производства

1,6

13,3

5,0

12,4

11,1

Продукция промежуточного потребления

-3,0

23,1

4,2

23,2

32,6

Потребительские товары

-0,2

4,7

0,9

112,1

6,2

Услуги промышленного характера

1,0

6,5

5,4

9,2

5,8

 

За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 13,5%, газ природный - на 7%, мазут - на 5,6%, нефть - на 5,2%, топливо дизельное - на 4,9%, бензин - на 4,3%, уголь - на 3,5%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 12,4%, прокат черных металлов - на 2%, алюминий - на 1,2%, их снижение - на благородные металлы на 4,2%, медь - на 2,6%, цинк - на 2,2%, свинец - на 2,1%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота - на 5,5%, молочные продукты - на 5,1%, чай - на 4,5%, хлеб - на 1,4%, макаронные изделия - на 1%, их снижение - на крупы на 6,7%, сахар - на 5,9%, мясо птицы - на 5%, муку пшеничную - на 3,6%, масло растительное - на 3,1%, рыбу - на 1,8%.

 

r02-05-2017-4

 

3 мая 2017, 10:06
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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