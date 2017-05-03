Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-апреле 2017 года
В апреле т.г. по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 3,9%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 5,7%, обрабатывающей - на 1,7%. Промышленная продукция подорожала на 3,7%, услуги промышленного характера - на 5,4%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Апрель 2017г. к
|
Январь-апрель 2017г.
к январю-апрелю 2016г.
|
марту 2017г.
|
апрелю 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
-2,2
|
18,4
|
3,9
|
19,9
|
25,2
|
Промышленная продукция
|
-2,5
|
19,8
|
3,7
|
21,1
|
27,6
|
Средства производства
|
1,6
|
13,3
|
5,0
|
12,4
|
11,1
|
Продукция промежуточного потребления
|
-3,0
|
23,1
|
4,2
|
23,2
|
32,6
|
Потребительские товары
|
-0,2
|
4,7
|
0,9
|
112,1
|
6,2
|
Услуги промышленного характера
|
1,0
|
6,5
|
5,4
|
9,2
|
5,8
За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 13,5%, газ природный - на 7%, мазут - на 5,6%, нефть - на 5,2%, топливо дизельное - на 4,9%, бензин - на 4,3%, уголь - на 3,5%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 12,4%, прокат черных металлов - на 2%, алюминий - на 1,2%, их снижение - на благородные металлы на 4,2%, медь - на 2,6%, цинк - на 2,2%, свинец - на 2,1%.
Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота - на 5,5%, молочные продукты - на 5,1%, чай - на 4,5%, хлеб - на 1,4%, макаронные изделия - на 1%, их снижение - на крупы на 6,7%, сахар - на 5,9%, мясо птицы - на 5%, муку пшеничную - на 3,6%, масло растительное - на 3,1%, рыбу - на 1,8%.
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