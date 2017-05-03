Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-апреле 2017 года

В апреле т.г. по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 3,9%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 5,7%, обрабатывающей - на 1,7%. Промышленная продукция подорожала на 3,7%, услуги промышленного характера - на 5,4%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Апрель 2017г. к Январь-апрель 2017г. к январю-апрелю 2016г. марту 2017г. апрелю 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера -2,2 18,4 3,9 19,9 25,2 Промышленная продукция -2,5 19,8 3,7 21,1 27,6 Средства производства 1,6 13,3 5,0 12,4 11,1 Продукция промежуточного потребления -3,0 23,1 4,2 23,2 32,6 Потребительские товары -0,2 4,7 0,9 112,1 6,2 Услуги промышленного характера 1,0 6,5 5,4 9,2 5,8

За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 13,5%, газ природный - на 7%, мазут - на 5,6%, нефть - на 5,2%, топливо дизельное - на 4,9%, бензин - на 4,3%, уголь - на 3,5%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 12,4%, прокат черных металлов - на 2%, алюминий - на 1,2%, их снижение - на благородные металлы на 4,2%, медь - на 2,6%, цинк - на 2,2%, свинец - на 2,1%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота - на 5,5%, молочные продукты - на 5,1%, чай - на 4,5%, хлеб - на 1,4%, макаронные изделия - на 1%, их снижение - на крупы на 6,7%, сахар - на 5,9%, мясо птицы - на 5%, муку пшеничную - на 3,6%, масло растительное - на 3,1%, рыбу - на 1,8%.