Управление предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области возглавил Канат Шабенов

Управление предпринимательства, торговли и туризма возглавил Канат Шабенов. Нового руководителя на аппаратном совещании представил аким Павлодарской области.

Булат Бакауов сразу поставил перед назначенцем первоочередные задачи.

- В первую очередь это создание благоприятного бизнес климата, привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, повышение эффективности в реализации программы развития предпринимательства, - заявил глава региона. - Показатели по поддержке малого и среднего бизнеса должны выйти на положительную динамику. Кроме того, нужны конкретные предложения по развитию массового предпринимательства, в том числе семейного. Не забывайте о создании туристического кластера и работе по сдерживанию цен на рынке.

Канат Шабенов закончил Московскую государственную академию автомобильного и тракторного машиностроения по специальности «Инженер-механик». Имеет степень магистра государственного и местного управления, кандидат технических наук. На госслужбе трудовую деятельность начинал с должности главного специалиста департамента соцзащиты и занятости Павлодарской области, работал начальником отдела энергетического комплекса, начальником отдела коммунального хозяйства, заместителем начальника департамента коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций, советником акима области. Был заместителем и начальником управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области. До назначения занимал должность директора машиностроительного комплекса ТОО «KSP Steel».