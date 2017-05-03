Всемирный банк выделил Украине $150 млн
3 мая 2017, 10:18
Как отмечается в сообщении организации, деньги пойдут на проекты в сферах водоснабжения, энергетики, строительства дорог, здравоохранения.
Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 млн долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, передает Life.ru.
Ранее вопрос о предоставлении кредита был вынесен на заседании совета директоров Всемирного банка, теперь ВБ начнёт подготовку к выдаче средств.
Во Всемирном банке считают, что у Украины есть большой потенциал, однако пока есть серьёзные препятствия для украинского экспорта.
Фото: © РИА Новости
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