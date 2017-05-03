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Всемирный банк выделил Украине $150 млн

3 мая 2017, 10:18

Как отмечается в сообщении организации, деньги пойдут на проекты в сферах водоснабжения, энергетики, строительства дорог, здравоохранения.

Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 млн долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, передает Life.ru.

Ранее вопрос о предоставлении кредита был вынесен на заседании совета директоров Всемирного банка, теперь ВБ начнёт подготовку к выдаче средств.

Во Всемирном банке считают, что у Украины есть большой потенциал, однако пока есть серьёзные препятствия для украинского экспорта.

Фото: © РИА Новости

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