Казахстан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере государственного управления

С 29 апреля по 2 мая 2017 года в целях укрепления сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ состоялся рабочий визит делегации Академии государственного управления при Президенте РК в Объединенные Арабские Эмираты.

В состав делегации вошли ректор Академии Фатима Жакыпова и директор Института дипломатии Ануар Аязбеков, которые провели ряд встреч и посетили мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между РК и ОАЭ.

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК и Дипломатической Академией ОАЭ.

Кроме того, в целях придания импульса двухстороннему Меморандуму о сотрудничестве, подписанному в мае 2016 года, состоялась встреча с руководством Школы государственного управления имени Мохаммеда Бин Рашида.

По словам ректора Академии госуправления при Президенте РК Фатимы Жакыповой, «меморандум, подписанный Академией госуправления при Президенте РК и Школой госуправления имени Мохаммеда Бин Рашида, служит основой для установления взаимовыгодного сотрудничества между двумя учреждениями, специализирующимися в области государственного службы, государственной политики и международных отношений».

В ходе встречи стороны обсудили план дальнейшего сотрудничества, в рамках которого планируется рассмотреть вопросы привлечения экспертов Школы в Академию с циклом лекций на тему «Создание Smart-городов и высокоэффективных международных финансовых центров».

Также делегация Академии приняла участие в работе Круглого стола, посвященного 25-летию установления дипломатических отношений и церемонии презентации Послания Президента РК Н.Назарбаева на арабском языке.

Кроме того, ректор Академии посетила открытие Отдела казахской литературы в Общественной библиотеке г. Дубай, где передала в дар книги о Казахстане.