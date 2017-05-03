«Общественный омбудсмен» приступил к работе в СпецЦОНе Астаны

Организация приемной «Общественного омбудсмена» нацелена на внедрение институтов общественного контроля в деятельности государственных органов.

Защищать права граждан, а также устранять коррупционные риски и административные барьеры в деятельности СпецЦОНа будут председатель республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный Медиа-центр» Толеген Байгулов, а также известный общественный деятель Мурат Абенов, активисты гражданского сектора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на СпецЦОН.





«Данная инициатива реализуется при поддержке Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Государственной корпорации «Правительство для граждан» в рамках проекта «10 шагов по снижению уровня коррупции на дороге», - говорится в сообщении. - Организация приемной «Общественного омбудсмена» нацелена на внедрение институтов общественного контроля в деятельности государственных органов».





При этом отмечается, что «Общественный омбудсмен» является проводником общественных интересов и обеспечивает защиту граждан в вопросах, связанных с действиями и бездействием государственных служащих.

Также запланирован комплекс мер общественного контроля, направленный на изучение процедур получения водительских удостоверений, регистрации транспортных средств, а также присвоения «особых» государственных регистрационных номерных знаков (зеркальные номера, одинаковые буквенные знаки, соответствие инициалам владельца, номеру кузова авто и т.п.).





«Ожидается, что реализация данного проекта повысит прозрачность деятельности СпецЦОНов, а также устранит имеющиеся коррупционные риски

и административные барьеры при оказании государственных услуг», - считает в госкорпорации.





В дальнейшем планируется привлечь к подобной работе представителей гражданского общества во всех регионах страны.



