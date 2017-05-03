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«Общественный омбудсмен» приступил к работе в СпецЦОНе Астаны

3 мая 2017, 10:23

Организация приемной «Общественного омбудсмена» нацелена на внедрение институтов общественного контроля в деятельности государственных органов.

Защищать права граждан, а также устранять коррупционные риски и административные барьеры в деятельности СпецЦОНа будут председатель республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный Медиа-центр» Толеген Байгулов, а также известный общественный деятель Мурат Абенов, активисты гражданского сектора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на СпецЦОН.

«Данная инициатива реализуется при поддержке Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Государственной корпорации «Правительство для граждан» в рамках проекта «10 шагов по снижению уровня коррупции на дороге», - говорится в сообщении. - Организация приемной «Общественного омбудсмена» нацелена на внедрение институтов общественного контроля в деятельности государственных органов».

При этом отмечается, что «Общественный омбудсмен» является проводником общественных интересов и обеспечивает защиту граждан в вопросах, связанных с действиями и бездействием государственных служащих.
Также запланирован комплекс мер общественного контроля, направленный на изучение процедур получения водительских удостоверений, регистрации транспортных средств, а также присвоения «особых» государственных регистрационных номерных знаков (зеркальные номера, одинаковые буквенные знаки, соответствие инициалам владельца, номеру кузова авто и т.п.).

«Ожидается, что реализация данного проекта повысит прозрачность деятельности СпецЦОНов, а также устранит имеющиеся коррупционные риски
и административные барьеры при оказании государственных услуг», - считает в госкорпорации.

В дальнейшем планируется привлечь к подобной работе представителей гражданского общества во всех регионах страны.


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