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В Алматы частично перекроют движение по улице Момышулы

3 мая 2017, 10:23

Все въезды и выезды в прилегающие дворы с ул. Момышулы будут открыты.

В связи со строительством станции «Достык» метрополитена на пересечении пр. Абая - ул. Момышулы в схему движения автотранспорта на данном участке будут внесены временные изменения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

С 6 по 9 мая текущего года движение по ул. Момышулы в южном и северном направлении от ул. Улугбека до пр. Абая будет перекрыто. Объезд будет осуществляться по пр. Абая, ул.Саина и ул.Улугбека.

Все въезды и выезды в прилегающие дворы с ул. Момышулы будут открыты.

Фото: Motor.kz

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