В Алматы полицейские разыскивают жертв серийных мошенников
3 мая 2017, 10:24
Мужчина и женщина подозреваются в квартирных и туристических мошенничествах.
Полицейские Ауэзовского района Алматы разыскивают жертв серийных мошенников, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу ДВД города Алматы.
В первом случае сотрудники полиции обозначили личность гражданки Замзариевой Л., 1985 года рождения, которая, согласно материалам уголовного дела, промышляла аферами в сфере недвижимости: женщина посуточно арендовала квартиры, а затем, выдавая себя за хозяйку жилья, пересдавала их на более длительный срок. По данным полицейских, в настоящее время в их производстве находятся заявления 12 потерпевших.
В другом случае в ряде уголовных дел в качестве подозреваемого фигурирует гражданин Сагунов М., 1981 года рождения, который, по информации следователей, обещал гражданам свою помощь в приобретении недорогих билетов у одного из авиаперевозчиков, получал от них деньги, но обещаний не выполнял. Количество заявителей: 10 человек.
В этой связи, в рамках досудебного расследования по данным уголовным делам полицейские просят лиц, пострадавших от преступных деяний этих людей, связаться с ними по следующим телефонам: 298-53-00; 298-53-01 и 298-53-02.
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