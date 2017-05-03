Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку в финале Кубка России

В итоге удаления заработали по два представителя каждой из команд.

Футболисты "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан и игроки "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили красные карточки за участие в массовой драке игроков в концовке финального матча Кубка России, передает передает "Р-Спорт"





Стычка игроков произошла добавленное время встречи, прошедшей во вторник в Сочи на стадионе "Фишт".





Небольшой конфликт рядом со штрафной площадью "Урала" перешел в массовую драку, из-за которой судья матча Алексей Николаев вынужден был прервать игру. В итоге за активное участие в драке удаления заработали по два представителя каждой из команд.





Чтобы разнять дерущихся, на поле выбежали запасные игроки и члены персонала обеих команд, в том числе президент "Урала" Григорий Иванов.





Матч завершился победой "Локомотива", который завоевал седьмой Кубок России в своей истории и получил право выступить на групповом этапе Лиги Европы-2017/18.



