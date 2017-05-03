Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку в финале Кубка России
3 мая 2017, 10:26
В итоге удаления заработали по два представителя каждой из команд.
Футболисты "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан и игроки "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили красные карточки за участие в массовой драке игроков в концовке финального матча Кубка России, передает "Р-Спорт".
Стычка игроков произошла добавленное время встречи, прошедшей во вторник в Сочи на стадионе "Фишт".
Небольшой конфликт рядом со штрафной площадью "Урала" перешел в массовую драку, из-за которой судья матча Алексей Николаев вынужден был прервать игру. В итоге за активное участие в драке удаления заработали по два представителя каждой из команд.
Чтобы разнять дерущихся, на поле выбежали запасные игроки и члены персонала обеих команд, в том числе президент "Урала" Григорий Иванов.
Матч завершился победой "Локомотива", который завоевал седьмой Кубок России в своей истории и получил право выступить на групповом этапе Лиги Европы-2017/18.
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