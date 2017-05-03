Казахстанская тяжелоатлетка Светлана Подобедова станет мамой

3 мая 2017, 10:26

Будучи отстраненной от спорта, штангистка занялась личной жизнью.

Известная казахстанская тяжелоатлетка Светлана Подобедова станет матерью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Cейчас в карьере Подобедовой, которая завоевала для Казахстана "золото" на Олимпиаде-2012, пауза. После допинг-скандала она временно отстранена от занятий, связанных со спортивной деятельностью. Что, с другой стороны, позволило ей заняться личной жизнью. Для Подобедовой это будет первый ребенок.

30-летняя штангистка уже не афиширует свое положение. На одном из фото, которое она опубликовала в своем аккаунте в Instagram, отчетливо виден округлившийся живот. Очевидно, что спортсменка находится во второй половине беременности.



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