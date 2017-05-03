В Алматы завтра включат электросирены
3 мая 2017, 10:28
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!».
Завтра, 4 мая в 12 ч. 55 мин. Департамент по ЧС Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения, сообщает пресс-служба городского ДЧС.
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.
В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
Фото: Khabar 24
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