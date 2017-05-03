В Алматы завтра включат электросирены

Завтра, 4 мая в 12 ч. 55 мин. Департамент по ЧС Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения , сообщает пресс-служба городского ДЧС.





Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.





В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.





В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.





Фото: Khabar 24







