В Мажилисе презентован депутатский законопроект о защите детей от вредной информации

Сегодня в Мажилисе в рамках Комитета по социально-культурному развитию презентован законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Представленный проект закона подготовили депутаты Мажилиса Гульмира Исимбаева, Сауытбек Абдрахманов, Светлана Бычкова, Артур Платонов, Бекболат Тлеухан и сенаторы Бырганым Айтимова и Серик Бектурганов. Как отмечено на заседании, в сфере обеспечения информационной безопасности детей законодательство Казахстана значительно отстает от ведущих стран мира (США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Австрии, Франции, Италии, Японии и др.).

О международном законодательном опыте борьбы с влиянием негативной информации на несовершеннолетних проинформировал депутат Мажилиса Артур Платонов.

В ходе обсуждения было также сказано, что предлагаемый законопроект учитывает закрепленный Конституцией Республикой Казахстан принцип возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина законами в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья и нравственности населения. Положения законопроекта не ограничивают доступ совершеннолетних лиц к информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей. В нем установлены необходимые ограничения на распространение продукции «для взрослых» в доступное для детей время и в общественных местах, которое доступно для посещения несовершеннолетними. Сопутствующим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и законы «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об образовании» и «О разрешениях и уведомлениях». На презентации подчеркнуто, что законопроект позволит реализовать установленные Законом «О правах ребенка в Республике Казахстан» гарантии защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. После состоявшегося обсуждения решено продолжить дальнейшее рассмотрение законопроекта в рамках рабочей группы, возглавляемой депутатом Мажилиса Бекболатом Тлеуханом.