В Кокшетау проходят антитеррористические учения

Основная задача учений – обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению антитеррористических операций.

3 мая 2017 года на территории г.Кокшетау Акмолинской области проходят антитеррористические учения с участием Штаба АТЦ, ДКНБ, ДВД, ДЧС и других заинтересованных государственных органов, входящих в Акмолинский оперативный штаб по борьбе с терроризмом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.





"Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам", -говорится в сообщении.





Основная задача учений – обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению антитеррористических операций. Повышение межведомственного взаимодействия, боеспособности и отработки алгоритма своих действий при реагировании на террористические угрозы.





Основными целями учения явились практическая отработка межведомственных антитеррористических мероприятий, выработка действий членами оперативного штаба по борьбе с терроризмом и руководителями оперативных групп практических навыков, организации и поддержания взаимодействия и управления приданными силами и средствами, совершенствование методов проведения АТО.



