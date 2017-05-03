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В Кокшетау проходят антитеррористические учения

3 мая 2017, 10:29

Основная задача учений – обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению антитеррористических операций.

3 мая 2017 года на территории г.Кокшетау Акмолинской области проходят антитеррористические учения с участием Штаба АТЦ, ДКНБ, ДВД, ДЧС и других заинтересованных государственных органов, входящих в Акмолинский оперативный штаб по борьбе с терроризмом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

"Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам", -говорится в сообщении.

Основная задача учений – обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению антитеррористических операций. Повышение межведомственного взаимодействия, боеспособности и отработки алгоритма своих действий при реагировании на террористические угрозы.

Основными целями учения явились практическая отработка межведомственных антитеррористических мероприятий, выработка действий членами оперативного штаба по борьбе с терроризмом и руководителями оперативных групп практических навыков, организации и поддержания взаимодействия и управления приданными силами и средствами, совершенствование методов проведения АТО.

Фото: Диапазон

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