Роскомнадзор намерен окончательно заблокировать RuTracker

Правообладатели готовят обращения в Мосгорсуд с намерением заблокировать все существующие «зеркала» RuTracker.

Роскомнадзор и правообладатели предпринимают меры, направленные на окончательную блокировку наиболее популярного в РФ торрент-трекера RuTracker. Надзорная служба уже приступила к блокировке серверов со служебной информацией сайта, в результате у большинства пользователей появились проблемы со скачиванием файлов (фильмов, игр, ПО и т.д.). Кроме того, правообладатели готовят обращения в Мосгорсуд с намерением заблокировать все существующие «зеркала» RuTracker.

Согласно сообщению на сайте RuTracker, с марта 2017 года российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торрент-анонсеры ресурса (серверы со служебной информацией), в связи с чем затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач.

Как пояснил «Известиям» глава компании Pirate Pay, специализирующейся на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях, Андрей Клименко, в результате блокировки анонсеров скорость скачивания либо замедляется, либо загрузка не происходит вообще. Клименко также добавил, что компания подготовила документ, в котором поясняется, какие сайты являются «зеркалами» RuTracker, а какие просто имитируют ресурс.

Напомним, решение Мосгорсуда о постоянном ограничении доступа к Rutracker.org вступило в силу 22 января 2016 года. В апреле того же года Роскомнадзор получил решение Мосгорсуда о пожизненной блокировке второго по популярности в России после RuTracker ресурса Noname Club (Nnm-club.mе).