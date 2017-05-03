Четыре группы воров задержали в Костанайской области
3 мая 2017, 10:33
На их счету в общей сложности 19 квартирных краж.
Подозреваемых задержали в конце апреля. На их счету в общей сложности 19 квартирных краж, ущерб от которых составил более 2,5 млн тенге. В отношении каждого из задержанных проводится досудебное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Первая группа действовала на территории областного центра. С 19 по 27 апреля ими совершено шесть краж, среди них есть и квартирные. К примеру, из одной квартиры они вынесли плазменный телевизор и микроволновую печь. В другую квартиру они проникли через балкон и украли бытовую технику.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое подозреваемых, 30 и 35 лет.
В конце апреля в Костанае орудовал еще один преступник, который совершил четыре кражи. Только проникал он не в квартиры, а совершал кражи из крупных магазинов. С витрин похищал вещи и другие товары. 30-летнего подозреваемого задержали.
Еще одна группа «домушников» находилась в городе Рудный. В общей сложности они совершили четыре кражи из домов. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны двое подозреваемых, 28 и 29 лет жители Житикаринского района. Похищали они дорогую бытовую технику и золотые украшения, норковые шубы, продукты питания.
Четвертая группа квартирных воров была разоблачена полицейскими Житикаринского ГРОВД. Состояла преступная группа из двух женщин, 40 и 24 лет. Крали подозреваемые золото, деньги (в сумме более миллиона тенге), и даже золотые коронки для зубов. Проникали в квартиры, подбирая ключи.
С начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 3 116 краж, из них 1239 раскрыто. Общее количество совершенных краж по сравнению с прошлым годом ниже на 30%.
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