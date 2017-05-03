Автомобиль с телами двух мужчин найден в водоеме в Восточном Казахстане

Во вторник, 2 мая, в четырех километрах от села Герасимовка спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, которые находились внутри автомобиля "Лада Гранта". Их поиски велись несколько дней, пока один из пастухов не заметил в искусственном водоеме крышу машины.

" Глубина водоема небольшая, 2,5-3 метра. Наши специалисты произвели погружение, в салоне автомобиля были обнаружены тела двух мужчин. Машина полностью была в воде, двери не были заблокированы, поэтому мы открыли их и по очередности вынесли на берег тела утонувших ", — рассказывает руководитель водолазно-спасательного отделения Андрей Лисянский.







