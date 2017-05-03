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Автомобиль с телами двух мужчин найден в водоеме в Восточном Казахстане

3 мая 2017, 10:36

Мужчин разыскивали несколько дней, пока пастух не увидел крышу автомашины в воде.

В Восточно-Казахстанской области двое мужчин в автомобиле утонули в реке после большого количества выпитого алкоголя, сообщила пресс-служба департамента по ЧС ВКО.



Во вторник, 2 мая, в четырех километрах от села Герасимовка спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, которые находились внутри автомобиля "Лада Гранта". Их поиски велись несколько дней, пока один из пастухов не заметил в искусственном водоеме крышу машины.



"Глубина водоема небольшая, 2,5-3 метра. Наши специалисты произвели погружение, в салоне автомобиля были обнаружены тела двух мужчин. Машина полностью была в воде, двери не были заблокированы, поэтому мы открыли их и по очередности вынесли на берег тела утонувших", — рассказывает руководитель водолазно-спасательного отделения Андрей Лисянский.



По словам свидетелей, мужчины в компании четырех человек накануне распивали спиртные напитки.

Двое вернулись домой, а позже забили тревогу о пропавших двух товарищах.

Как сообщили спасатели, утопленная машина стояла на третьей передаче. Одной из причин случившегося следователи называют халатность самих утонувших.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: ДЧС ВКО



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