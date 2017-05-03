Смертник подорвался недалеко от посольства США в Кабуле

Сообщается о 4 погибших и 22 раненых.

Террорист-смертник подорвал себя в столице Афганистана Кабуле недалеко от посольства США и здания миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает в среду, 3 мая, Reuters, передает передает Lenta.ru





Агентство сообщает о 4 погибших и 22 раненых со ссылкой на официальных представителей медицинских служб. Информации о пострадавших военнослужащих НАТО нет.





Телеканал TOLOnews сообщил в Facebook, что взрыв прогремел около 08:00 по местному времени (06:30 мск). По словам очевидцев и чиновников, целью террористической атаки стала колонна бронетранспортеров коалиции НАТО.



