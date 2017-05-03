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Смертник подорвался недалеко от посольства США в Кабуле

3 мая 2017, 10:37

Сообщается о 4 погибших и 22 раненых.

Террорист-смертник подорвал себя в столице Афганистана Кабуле недалеко от посольства США и здания миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает в среду, 3 мая, Reuters, передает Lenta.ru.

Агентство сообщает о 4 погибших и 22 раненых со ссылкой на официальных представителей медицинских служб. Информации о пострадавших военнослужащих НАТО нет.

Телеканал TOLOnews сообщил в Facebook, что взрыв прогремел около 08:00 по местному времени (06:30 мск). По словам очевидцев и чиновников, целью террористической атаки стала колонна бронетранспортеров коалиции НАТО.

Фото twitter.com/1TVNewsAF

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