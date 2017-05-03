Дочь Майкла Джексона получила первую роль в кино

Также в фильме снимутся Шарлиз Терон, Тэнди Ньютон, Аманда Сейфрид и Дэвид Ойелоуо.

Дочь покойного короля мировой поп-музыки Майкла Джексона — Пэрис — получила первую роль в кино, сообщает портал Deadline, передает сообщает портал Deadline, передает Life.ru





Режиссёром будущего фильма будет Нэш Эдгертон. Известно, что кино будет снято в жанре комедия — в нём в юмористической форме покажут жизнь криминальной сферы: мексиканских наркобаронов, международных наёмников и их борьбу с ФБР.





Также в фильме снимутся Шарлиз Терон, Тэнди Ньютон, Аманда Сейфрид и Дэвид Ойелоуо.





Эмила Сидорова