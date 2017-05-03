Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дочь Майкла Джексона получила первую роль в кино

3 мая 2017, 10:42

Также в фильме снимутся Шарлиз Терон, Тэнди Ньютон, Аманда Сейфрид и Дэвид Ойелоуо.

Дочь покойного короля мировой поп-музыки Майкла Джексона — Пэрис — получила первую роль в кино, сообщает портал Deadline, передает Life.ru.

Режиссёром будущего фильма будет Нэш Эдгертон. Известно, что кино будет снято в жанре комедия — в нём в юмористической форме покажут жизнь криминальной сферы: мексиканских наркобаронов, международных наёмников и их борьбу с ФБР.

Также в фильме снимутся Шарлиз Терон, Тэнди Ньютон, Аманда Сейфрид и Дэвид Ойелоуо.

Эмила Сидорова
Фото: ©REUTERS/Lucas Jackson

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...