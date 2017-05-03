Дочь Майкла Джексона получила первую роль в кино
3 мая 2017, 10:42
Также в фильме снимутся Шарлиз Терон, Тэнди Ньютон, Аманда Сейфрид и Дэвид Ойелоуо.
Дочь покойного короля мировой поп-музыки Майкла Джексона — Пэрис — получила первую роль в кино, сообщает портал Deadline, передает Life.ru.
Режиссёром будущего фильма будет Нэш Эдгертон. Известно, что кино будет снято в жанре комедия — в нём в юмористической форме покажут жизнь криминальной сферы: мексиканских наркобаронов, международных наёмников и их борьбу с ФБР.
Также в фильме снимутся Шарлиз Терон, Тэнди Ньютон, Аманда Сейфрид и Дэвид Ойелоуо.
Эмила Сидорова
Фото: ©REUTERS/Lucas Jackson
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