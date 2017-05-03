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Прокуратура Алматы напомнила должникам об уплате налогов и штрафов

3 мая 2017, 10:56

О наличии административных штрафов вы можете узнать на сайте www.service.prаvstat.kz.

В Алматы сотрудники прокуратуры совместно с Управлением административной полиции проводят проверочные мероприятия по взысканию налогов и административных штрафов, сообщает Zakon.kz.

«В этой связи разъясняем о необходимости уплаты налогов и административных штрафов. При этом, о наличии административных штрафов вы можете узнать на сайте www.service.prаvstat.kz, - говорится в сообщении прокуратуры. -Разъясняем, что неуплата налогов и административных штрафов влечет за собой ответственность и ограничительные меры».

Фото: mk.kz

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