Прокуратура Алматы напомнила должникам об уплате налогов и штрафов

В Алматы сотрудники прокуратуры совместно с Управлением административной полиции проводят проверочные мероприятия по взысканию налогов и административных штрафов, сообщает Zakon.kz.





«В этой связи разъясняем о необходимости уплаты налогов и административных штрафов. При этом, о наличии административных штрафов вы можете узнать на сайте www.service.prаvstat.kz, - говорится в сообщении прокуратуры. -Разъясняем, что неуплата налогов и административных штрафов влечет за собой ответственность и ограничительные меры».



