Прокуратура Алматы напомнила должникам об уплате налогов и штрафов
3 мая 2017, 10:56
О наличии административных штрафов вы можете узнать на сайте www.service.prаvstat.kz.
В Алматы сотрудники прокуратуры совместно с Управлением административной полиции проводят проверочные мероприятия по взысканию налогов и административных штрафов, сообщает Zakon.kz.
«В этой связи разъясняем о необходимости уплаты налогов и административных штрафов. При этом, о наличии административных штрафов вы можете узнать на сайте www.service.prаvstat.kz, - говорится в сообщении прокуратуры. -Разъясняем, что неуплата налогов и административных штрафов влечет за собой ответственность и ограничительные меры».
Фото: mk.kz
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