Нигматулин: к внедрению системы медстрахования надо быть готовым и госорганам, и населению

По словам Председателя Мажилиса, если же этот организационный процесс растянется до января 2018 года, то это может опять грозить очередями в поликлиниках и недовольством граждан.

Регистрационный ажиотаж не должен повториться при внедрении системы медицинского страхования. Такое мнение выразил сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты, сообщает Zakon.kz





В ходе рассмотрения в первом чтении законодательных поправок по вопросам здравоохранения одним из обсуждаемых вопросов стала готовность информационной системы к внедрению медицинского страхования.





Спикер Мажилиса, напомнив о неподготовленности ответственных госорганов к реализации нового порядка регистрации граждан в ЦОНах, которая наблюдалась в начале года, подчеркнул необходимость предусмотреть все возможные риски, чтобы не допустить прошлых ошибок.





"Все помнят, какой был ажиотаж и неразбериха… В этой связи, наверное, «Правительству для граждан», акиматам, совместно с Фондом социального медстрахования надо организовать работу так, чтобы все, в том числе наше население, были готовы к внедрению новой системы. И начать её надо с медработников, чтобы осенью иметь списки прикрепленных к медучреждениям граждан с их статусом в системе медстрахования", - сказал Н.Нигматулин.





По словам Председателя Мажилиса, если же этот организационный процесс растянется до января 2018 года, то это может опять грозить очередями в поликлиниках и недовольством граждан.





"Законопроект правильный. Нужна четкая его реализация. Регистрационный ажиотаж не должен повториться при внедрении системы медстрахования", - отметил Н.Нигматулин.











