С 29 мая в казахстанских школах стартуют выпускные экзамены

До 27 мая управления образования на местах доставят экзаменационные материалы каждой школе.

Итоговые экзамены для получения аттестата и знака «Алтын белгі» стартуют в казахстанских школах с 29 мая , передает , передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство образования и науки РК.





С 1 февраля была создана экзаменационная комиссия, в состав которой вошли учителя-предметники, представители родительских комитетов и общественных организаций.





К 1 марта комиссия сформировала списки выпускников, сдающих итоговую аттестацию.





Материалы экзаменационных работ будут разработаны министерством образования и науки до 23 мая, а до 27 мая управления образования на местах доставят экзаменационные материалы каждой школе.





В итоговую аттестацию войдут четыре обязательных предмета и один по выбору.





«Родной язык и литература ― эссе (письменно). Время сдачи ― 3 часа. На выбор выпускников будут предложены десять тем: 5 литературных и 5 свободных. Алгебра и начала анализа письменно. Время сдачи ― 5 часов. История Казахстана устно. 30 билетов по три вопроса. На подготовку ответа дается 20 минут;





Казахский язык в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения. Русский язык в школах с казахским языком обучения - тестирование, 40 вопросов, разделенных на три блока: лексика и грамматика, аудирование и чтение», ― говорится в сообщении.





В список предметов по выбору вошли девять дисциплин: физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иностранный язык. Тесты состоят из 40 тестовых заданий.





Итоговая аттестация будет проводиться с 29 мая по 9 июня 2017 года.



