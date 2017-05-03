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С 29 мая в казахстанских школах стартуют выпускные экзамены

3 мая 2017, 10:58

До 27 мая управления образования на местах доставят экзаменационные материалы каждой школе.

Итоговые экзамены для получения аттестата и знака «Алтын белгі» стартуют в казахстанских школах с 29 мая, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство образования и науки РК.

С 1 февраля была создана экзаменационная комиссия, в состав которой вошли учителя-предметники, представители родительских комитетов и общественных организаций.

К 1 марта комиссия сформировала списки выпускников, сдающих итоговую аттестацию.

Материалы экзаменационных работ будут разработаны министерством образования и науки до 23 мая, а до 27 мая управления образования на местах доставят экзаменационные материалы каждой школе.

В итоговую аттестацию войдут четыре обязательных предмета и один по выбору.

«Родной язык и литература ― эссе (письменно). Время сдачи ― 3 часа. На выбор выпускников будут предложены десять тем: 5 литературных и 5 свободных. Алгебра и начала анализа письменно. Время сдачи ― 5 часов. История Казахстана устно. 30 билетов по три вопроса. На подготовку ответа дается 20 минут;

Казахский язык в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения. Русский язык в школах с казахским языком обучения - тестирование, 40 вопросов, разделенных на три блока: лексика и грамматика, аудирование и чтение», ― говорится в сообщении.

В список предметов по выбору вошли девять дисциплин: физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иностранный язык. Тесты состоят из 40 тестовых заданий.

Итоговая аттестация будет проводиться с 29 мая по 9 июня 2017 года.

Фото: uralskweek.kz

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