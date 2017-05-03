В Астане проходят тренировки авиационной техники СВО ВС РК задействованной на Военный парад

Авиашоу по своим показателям станет самым особым и запоминающимся, среди всех проводимых ранее.

В столице проходят тренировки воздушной части Военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.





Воздушную часть Военного парада, который состоится 7 мая текущего года, в небе продемонстрируют более 70 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны. Основные элементы замысла воздушной части пока остаются в секрете.





Следует отметить, что авиашоу, которое пройдет 7 мая т.г. по своим показателям станет самым особым и запоминающимся, среди всех проводимых ранее. В небе появятся боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171 Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.





Военный парад 2017 года – это демонстрация боевой мощи армии, технического оснащения Вооруженных Сил, показ современных образцов вооружения и военной техники, как отечественного производства, так и зарубежного, пополнивших боевой арсенал казахстанской армии.



