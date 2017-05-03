В Экибастузе беременная грабила детей

В основном, это учащиеся начального звена школы.

Экибастузскими оперативниками задержаны две жительницы города, 22-24 лет, которые промышляли грабежами. Их жертвами являлись несовершеннолетние, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Стоит отметить, что одна из подозреваемых ждет ребенка, а вторая воспитывает 2-летнего сына.





"Действовали грабительницы по следующей схеме: подходили к будущим жертвам с вопросом «Что смотришь?», «Чего смеешься?». При этом вели себя грубо, вызывающе, оказывая на детей психологическое давление. И отбирали у несовершеннолетних, напуганных таким агрессивным поведением, золотые украшения, сотовые телефоны. Золото они сбывали в ломбард, а сотовые телефоны продавали", - сообщили подробности в полиции.





За пару дней подозреваемые ограбили троих несовершеннолетних. В основном, это учащиеся начального звена.





По данным фактам проводится досудебное расследование по статье "грабеж". Подозреваемые взяты под стражу.



