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В Экибастузе беременная грабила детей

3 мая 2017, 11:04

В основном, это учащиеся начального звена школы.

Экибастузскими оперативниками задержаны две жительницы города, 22-24 лет, которые промышляли грабежами. Их жертвами являлись несовершеннолетние, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Стоит отметить, что одна из подозреваемых ждет ребенка, а вторая воспитывает 2-летнего сына.

"Действовали грабительницы по следующей схеме: подходили к будущим жертвам с вопросом «Что смотришь?», «Чего смеешься?». При этом вели себя грубо, вызывающе, оказывая на детей психологическое давление. И отбирали у несовершеннолетних, напуганных таким агрессивным поведением, золотые украшения, сотовые телефоны. Золото они сбывали в ломбард, а сотовые телефоны продавали", - сообщили подробности в полиции.

За пару дней подозреваемые ограбили троих несовершеннолетних. В основном, это учащиеся начального звена.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье "грабеж". Подозреваемые взяты под стражу.

фото: aif.ru

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