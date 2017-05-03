Казахстанка, скрывающаяся от американских спецслужб: Сравнение со Сноуденом меня не расстраивает

Уроженка Казахстана Александра Элбакян давно завоевала свою нишу в медиа-пространстве. Девушка стала известна как Робин Гуд научного мира. Именно она открыла доступ к миллиону научных статей, которые изначально были платными.





Правда, эта борьба за свободу знаний стоила ей личной свободы перемещений и подарила судебный иск: Александра вынуждена скрывать свое местоположение, ведь она вполне рискует оказаться в тюрьме.





Сегодня молодая революционерка научного сообщества побеседовала с корреспондентом ИА «NewTimes.kz» и рассказала о своем детище по имени Sci-Hub, подростковой мечте создать виртуальное домашнее животное, моде на хакерство и будущей книге.





Александра, для начала расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы стали программистом?





- Я родилась и выросла в городе Алматы. Сначала училась на математико-компьютерном отделении в школе-гимназии 134. После школы поступила в казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева. Это был факультет IT со специализацией в сфере информационной безопасности. Обучаясь в университете, я занималась нейрокомпьютерными интерфейсами, кстати, по этой же теме я немного работала в научных лабораториях за рубежом. Допустим, в Америке я работала над программой, которая могла по записи нейронной активности внутри мозга определить начало приступа эпилепсии, и лаборатория разрабатывала проект соответствующего мозгового чипа. И я вот скорее нейроинженер. Весьма интересна мне и сфера применения алгоритмов искусственного интеллекта для анализа текстов. Например, в базе Sci-Hub хранятся десятки миллионов научных статей. Потенциально, обученный на такой базе компьютер может давать подсказки ученым, а в будущем и сам делать открытия.





Как у вас сформировался интерес к этой сфере деятельности?





- Мне было легко войти в IT, так как моя мама — программист (правда, она работает в сфере 1С программирования, где я ничего не понимаю). Тогда еще выходил журнал «Хакер», где были статьи для начинающих. Так что я стала пробовать, сначала начала писать программы на Delphi. У меня была идея создать что-то вроде тамагочи, но более серьезное — настоящее виртуальное домашнее животное с искусственным интеллектом. А интерес к информационной безопасности… наверное, в то время это было очень модно — быть хакером (улыбается).





А вам самой информбезопасность интересна с какой стороны? С позиции человека, который стремится найти пути ее усилить или же, наоборот, обойти ее?





- Сейчас я уже практически не занимаюсь непосредственно информационной безопасностью. А раньше относила себя в первую очередь к «черным шляпам» то есть тем, кто может взломать и изменить этот мир — а не наоборот, охранять его и консервировать





А почему же отошли от IT-безопасности? И чем занимаетесь сейчас?





- Неохота говорить пафосно, просто еще в институте я стала задумываться, что есть вещи более фундаментальные и вечные: наука, философия. В отличие от IT, где все меняется достаточно быстро — эти знания не устаревают. Мы до сих пор можем найти интересные идеи в работах доисторических авторов. Да, у меня есть сейчас различные проекты, также я прохожу онлайн-курсы.





Наука и философия переплелись и в идее создания вашего детища под названием Sci-Hub. Как родился этот ресурс?





- В 2009 году я начала писать диплом по нейрокомпьютерным интерфейсам и внезапно осознала, что большинство научных статей, необходимых мне для работы, находятся в закрытом доступе. А покупать одну статью за 30 долларов для меня было неподъёмно. Тогда я начала «добывать» статьи пиратскими способами, а спустя два года я увлеклась научными онлайн-сообществами. Там люди помогали друг другу вручную доставать разные научные статьи. И результатом моего присутствия на форуме стало написание скрипта, который автоматизировал процесс. Так и родился Sci-Hub. Над названием я долго не сидела, он просто является хабом, через который можно читать научные статьи.





В прошлом году, когда Sci-Hub стал предметом всеобщего обсуждения, выражалась позиция о том, что вы и «воруете» у издательства, и нарушаете авторские права. Поясните, каким образом издательство получает эти научные статьи? И в чем же ваша философия в данном случае?





- Издательство получает статьи от авторов бесплатно, причем ни копейки не платит авторам от продажи копий статей! Скорее, наоборот, сами авторы порой вынуждены платить за то, чтобы разместить свою статью. А ведь ученые должны публиковаться в журналах, чтобы их карьера развивалась. Поэтому издательство, которое владеет журналом, может извлекать из него что-то вроде ренты. А если издательство приобрело научный журнал, который развился до определённого уровня, авторы вынуждены отправлять туда свои статьи просто потому, что больше некуда. В научном сообществе уже давно идут дискуссии об изменении этой системы. И философия моя — в борьбе с неравенством и за доступ к знаниям.





Кстати о борьбе. Чем закончился конфликт с издательством* Elsevier? И закончился ли он вообще?





- Пока еще дело висит в американском суде. Я думаю, повлияла общественная огласка. Многие американцы высказались против того, что делают научные издательства: закрывают доступ к науке. Данный судебный иск — гражданский, то есть они требуют закрыть сайты и наложить штраф. Но, например, в страны Запада я не выезжаю, так как были случаи внезапного ареста компьютерных пиратов и хакеров американскими спецслужбами. А это уже более серьезно.





*Издательство Elsevier обратилось в американский суд. Большая часть статей, которые читают через Sci-Hub, «принадлежат» этому издательству. Если изначально у Sci-Hub был оригинальный домен Sci-Hub.org, то в 2011 году он был заблокирован по решению суда США. Но не прошло и месяца, как проект продолжил работу под доменом .io. По некоторым данным, издательство Elsevier с каждой скачанной через Sci-Hub статьи потеряло до $150 тыс.





Расскажите, а какова на сегодняшний день статистика посещаемости? И в каких странах наиболее востребован ресурс?





- По Яндекс.Счетчику сейчас около 250 000 посетителей в сутки, в топе Китай, Индия, Бразилия, Иран, Россия и США, почему-то Индонезия.





Кстати, я правильно понимаю, что сайт содержится исключительно за счет краудфандинга (добровольные пожертвования – прим. NT)?





- Да, верно. Раньше я размещала финансовый отчет на сайте, но потом это стало отнимать много времени. И в принципе сейчас думаю, что более разумно это не разглашать. Не то, чтобы это было секретно, просто более разумно. Финансовые средства расходуются на аренду и покупку серверов и прокси.





Саша, скажите, а на данный момент вы по-прежнему не раскрываете данные о своем местонахождении?





- В какой-то момент я переехала в Россию. В Москву, если быть точнее. Причина была в том, что Москва – крупный и активный город, если сравнивать количество интересных вакансий там и в Алматы, то мой родной город, разумеется, проигрывает. Целью переезда, наверное, было расширение перспектив и возможностей. И самостоятельность. Ну, а сейчас да, я не раскрываю информацию о месте своего проживания. Не вижу в этом смысла (улыбается).





Саша, а вас никогда не посещали мысли перевести свою деятельность в даркнет? Или вся фишка как раз в том, чтобы добиться полной легализации и свободы действий?





- Конечно, даркнет — это темная паутина, а суть науки в открытом доступе как раз в том, что она не должна быть спрятана в темном месте (улыбается). Но в даркнете сайт тоже присутствует на всякий случай.





А лично у вас есть своя идеология, в которую вы верите, и которая помогает вам в борьбе за свободу информации?





- Мне импонируют коммунистические идеи, хотя последовательным марксистом я себя назвать не могу. Я за свободу рынка, но против крупного капитала и монополий.





Каждому по потребностям? Согласны с этим?





- Не совсем, так как потребности могут быть разные: кому-то и несколько дворцов нужно...





Ок. Но, полагаю, само понятие интеллектуальной собственности вам претит?





- Да. Считаю, что оно ошибочно





А можно вас попросить немного пояснить этот момент? На что такая позиция распространяется? Я так понимаю, что вы такого мнения не только о научной литературе?





- Конечно, не должно быть никаких препятствий к свободному распространению любой литературы. Это мое убеждение. Но в случае с научными статьями, где авторы не получают ни копейки от издательства, это особенно очевидно. Думаю, собственность и информация противоречат друг другу по сути.





А вот, предположим, если речь идет о СМИ с платной подпиской. То есть часть информации дается бесплатно для затравки, а остальное - за деньги. Что вы думаете об этом? Или это все относительно конкретной ситуации стоит рассматривать?





- Если хотят продавать подписку, то это их дело. Но если кто-то возьмет и выложит статьи такого СМИ в открытый доступ бесплатно для чтения, то не должно быть способа это запретить





Кстати, о СМИ. Точнее о включении вас в список людей года от Nature. Как вы отнеслись к этому? Для вас это что-то значило или в принципе вы равнодушно относитесь к разнообразным рейтингам?





- Считаю, что это очень помогло в защите проекта Sci-Hub и идей открытого доступа к науке (улыбается). Так что я рада. Но не совсем понятно, почему Nature — журнал закрытого доступа, то есть идейный противник — пошел на этот шаг.





А как вы относитесь к тому, что в некоторых источниках вас сравнивают с Эдвардом Сноуденом? И как в принципе вы относитесь к его личности и деятельности?





- Так как я к Сноудену отношусь хорошо, считаю, что он поступил правильно, то и сравнение меня не расстраивает! Мы действительно похожи в том, что на Западе за создание такого проекта, как Sci-Hub, который открывает доступ к научным знаниям, человеку, скорее всего, грозила бы тюрьма. Также, как и Сноудену грозил суд за то, что он открыл правду.





К слову, о Сноудене. Учитывая ваши способности, вам случайно не приходилось получать предложения о работе от спецслужб?





- Нет пока (улыбается). Да и у меня в данный момент другие планы. Я хочу защитить диссертацию и написать книгу!





А если не секрет, то какие темы будут затрагивать диссертация и книга?





- Если сказать заранее, то неинтересно будет!





Хорошо, тогда последний вопрос: какая у вас самая глобальная профессиональная мечта?





- Над мечтой надо работать! Говорят, есть психологический эффект: если много рассказывать о мечтах и целях, то нам кажется, будто они уже сбылись, и мы уже не так сильно мотивированы на их выполнение (улыбается).





Автор: Екатерина Мостовая