Опять трясет: землетрясение почувствовали жители Алматы и пос.Мерке в Жамбылской области
3 мая 2017, 11:21
В Мерке ощущалось 3-4 балла, в Алматы-2 балла.
Синоптиками ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 мая в 10 час 47 мин зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 613 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Zakon.kz
"Энергетический класс землетрясения 14.3. Магнитуда MPV 6.3. Координаты эпицентра 39.49° с.ш. 71.49° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в п. Мерке 3-4 балла, г. Алматы-2 балла.", - говорится в сообщении.
По данным ЦОУ ДВД Алматы, патрульными нарядами полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформаций и образований трещин не выявлено.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Фото: for-ua.com
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