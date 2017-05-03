Опять трясет: землетрясение почувствовали жители Алматы и пос.Мерке в Жамбылской области

"Энергетический класс землетрясения 14.3. Магнитуда MPV 6.3. Координаты эпицентра 39.49° с.ш. 71.49° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в п. Мерке 3-4 балла, г. Алматы-2 балла.", - говорится в сообщении.

По данным ЦОУ ДВД Алматы, патрульными нарядами полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформаций и образований трещин не выявлено.



