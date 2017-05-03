Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 315,45 (+0,23), EURKZT_TOD = 345,25, CNYKZT_TOD - 45,7950/45,8200

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 315,45 тенге за доллар (+0,23 тенге), объем торгов - 64 550 тыс. USD (+33 700 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 345,25 тенге за евро, объем торгов - 250 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 45,7950 тенге за юань, предложение - 45,8200 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.