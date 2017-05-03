В Алматы демонтируют порядка 400 нестационарных объектов торговли

Власти города прогнозируют, что все выявленные киоски будут снесены до конца июля текущего года.

Как сообщает управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г.Алматы, незаконно установленные ларьки не имеют правоустанавливающих документов, не соответствуют правилам благоустройства города, а также требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, передает Zakon.kz





Отметим, что демонтаж объектов осуществляется после того, как районные акиматы Алматы провели разъяснительные работы с владельцами киосков об их незаконности действий. Предприниматели с претензиями согласны, в связи с чем, с апреля текущего года 60 владельцев уже снесли свои ларьки самостоятельно.



