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В Алматы демонтируют порядка 400 нестационарных объектов торговли

3 мая 2017, 11:37

Власти города прогнозируют, что все выявленные киоски будут снесены до конца июля текущего года.

Как сообщает управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г.Алматы, незаконно установленные ларьки не имеют правоустанавливающих документов, не соответствуют правилам благоустройства города, а также требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, передает Zakon.kz.

Отметим, что демонтаж объектов осуществляется после того, как районные акиматы Алматы провели разъяснительные работы с владельцами киосков об их незаконности действий. Предприниматели с претензиями согласны, в связи с чем, с апреля текущего года 60 владельцев уже снесли свои ларьки самостоятельно.




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