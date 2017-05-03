Алматы и Астана вошли в первую пятерку городов СНГ, популярных у российских туристов
3 мая 2017, 11:44
Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
Десятку самых популярных у российских туристов города СНГ и ближнего зарубежья для путешествий в первую декаду мая 2017 года определили специалисты агентства ТурСтат. В топ 10 входят Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев, передает Zakon.kz
Первое место занимает Минск, этот город оказался самым популярным у российских туристов. Сюда российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и платят за проживание в отеле 3,2 тысячи рублей в сутки. В Тбилиси российские туристы приезжают в среднем на 4 дня (2,9 тыс. руб. в сутки), в Алмату — 4,5 дня (3,5 тыс. руб.), в Баку — 3,5 дня (3,3 тыс. руб.), Ереван — 3 дня (3,1 тыс. руб.), в Ташкент — 2 дня (2,5 тыс. руб.). Дешевле всего проживание обойдется в Бишкеке (1,5 дня, 2 тыс. руб.) и в Кишиневе (1,5 дня, 2,1 тыс. руб.), а самое дорогое — в Астане (2 дня, 3,9 тыс. руб.).
Итак, вся 10 самых популярных у российских туристов городов СНГ:
Минск (Беларусь)
Тбилиси (Грузия)
Алматы (Казахстан)
Баку (Азербайджан)
Астана (Казахстан)
Ереван (Армения)
Киев (Украина)
Ташкент (Узбекистан)
Бишкек (Кыргызстан)
Кишинев (Молдавия)
Фото: qostanay.tv
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