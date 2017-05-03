Меховые изделия без маркировки не пустят на казахстанский рынок

Соответствующий законопроект РК «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 года» одобрен депутатами на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz





«Учитывая, что для реализации пилотного проекта в Казахстане проведены все подготовительные мероприятия необходимо продлить срок действия соглашения до конца 2018 года», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.





Он отметил, что пилотным проектом определен ряд целей для потребителей, бизнеса и государства.





« Во-первых, для потребителя - это обеспечение подробной информации о приобретаемом товаре, защита от контрафактной продукции. Во-вторых, для предпринимателей - поспособствует выравниваю конкурентных условий ведения бизнеса, защитит рынок от нелегальной продукции и обеспечит соблюдение прав на интеллектуальную собственность », - перечислил он.





В-третьих, по его словам, для государства ратификация Протокола позволит сократить объем теневой экономики, а также увеличить поступления налогов в бюджет.





« Пилотный проект предусматривает маркировку меховых изделий импортированных из третьих стран и произведенных на территории РК. По предварительным расчетам ожидается увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в четыре раза, это свыше 600 миллионов тенге », - уточнил глава ведомства.





Как пояснил Б. Султанов, маркировка позволит добросовестным экспортерам осуществлять торговлю на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).





« При этом не маркированная продукция не будет допущена на рынок Казахстана. По результатам пилотного проекта будет проведен анализ. В настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии обсуждается проект нового Соглашения по введению маркировки товаров. Согласно проекту Соглашения перечень товаров будет утверждаться советом Евразийской экономической комиссии с учетом результатов пилотного проекта. В связи с этим прошу вас поддержать предлагаемый проект закон а», - заключил министр.





Ксения Давыдова, Астана