В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

Все участники двухдневных международных переговоров по Сирии, которые стартуют в среду в столице Казахстана, прибыли в Астану,

"Могу подтвердить, что (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан) де Мистура прибыл, главы Турецкой и Российской делегации прибыли. Все здесь", — сказал Жайнаков РИА Новости по телефону.





Ранее в Астану уже прибыли делегации России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, эксперты ООН. Прибытие в столицу Казахстана глав делегаций России, Турции, ООН, Иордании и США ожидалось в ночь со 2 на 3 мая. Во вторник делегация вооруженной оппозиции Сирии во главе с Мохаммедом Аллушем, которая не участвовала в третьем раунде переговоров, прибыла на переговоры в Астану.





Как информировал МИД Казахстана, страны-гаранты перемирия в Сирии будут представлены на встрече в Астане на высоком уровне. Делегацию РФ возглавляет специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, делегацию Турции — заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, делегацию Ирана — замглавы МИД по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.