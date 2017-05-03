Урегулировать правовые аспекты страхования

Линара Сактаганова

Современная модель страхования имеет серьезные противоречия, что приводит к трудностям в правоприменительной практике и затрудняет осуществление эффективного правосудия.

Актуальные вопросы судебной практики и возможные пути оптимизации страхового законодательства обсуждены в ходе семинара на тему: «Судебная практика рассмотрения споров с применением законодательства о страховании» в Восточно-Казахстанском областном суде. Мероприятие организовано Верховным Судом РК совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ). В целях всестороннего рассмотрения правовых аспектов страхования в работе семинара приняли участие судьи Верховного Суда, судов Астаны, Алматы, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской областей, председательствующий судья Федерального социального суда Германии, профессор Томас Фёлцхе, эксперты Алиса Котоянц и Майя Машер и представители государственных органов, вузов, юридической общественности, страховых компаний, Национального банка, хозяйствующих субъектов.

На протяжении двух дней участники открыто дискутировали о правовых проблемах, формировании единообразной правоприменительной практики, а также совершенствовании правовой базы в области страхования и возмещения вреда.

Председательствующий судья Федерального социального суда Германии Томас Фёлцхе отметил актуальность обсуждаемой темы и привел примеры из практики, рассказав о страховых случаях и выплатах страхового возмещения немецкими страховщиками от несчастных случаев.

Большой блок вопросов был посвящен судебной практике заключения мировых соглашений по договорам страхования. В ходе беседы участники выразили обеспокоенность по поводу невысоких показателей применения примирительных процедур по страховым спорам и отметили необходимость развития данного направления.

Судья СМЭС г. Астаны Анар Маманова сообщила, что из поступивших в производство судов Астаны заявлений, вытекающих из договоров страхования, большинство исков заявлены выгодоприобретателями о взыскании страховой суммы, возмещении материального и морального вреда. Также с исками в суд обращались страховые компании о взыскании суммы страховой выплаты в порядке суброгации и с заявлениями о взыскании суммы страховых премий. В прошлом году в судах г. Астаны возросло число дел по договорам страхования, прекращенных в связи с проведением между сторонами примирительных процедур.

А. Маманова сообщила о широкой разъяснительной работе, проводимой судами Астаны, разъяснении сторонам их права на урегулирование спора посредством примирительных процедур. За 12 месяцев 2016 года судами города Астаны с применением примирительных процедур рассмотрено более двух тысяч дел.

Гражданам разъясняются и условия возврата госпошлины.

После применения примирительных процедур истцам возвращена госпошлина, уплаченная в бюджет, в размере более 520 млн тенге.

О предварительных результатах реализации пилотного проекта по внедрению обязательного досудебного урегулирования споров в порядке медиации по страховым спорам проинформировала судья Актюбинского областного суда Амангуль Бахытжанова, которая сообщила, что общее количество рассмотренных дел по спорам, связанным с исполнением обязательств по договорам страхования в 2015 году, составило 161, а в 2016 году - 165. Несмотря на то, что количество дел по страховым спорам в регионе не уменьшается, за 2015-2016 годы по данной категории не было случаев решения спора путем примирения. Только после введения в действие пилотного проекта и проведения разъяснительной работы среди судей, медиаторов, сторон в 2017 году медиативные соглашения были утверждены по двум гражданским делам.

За 12 месяцев 2016 года судами области рассмотрено 30 798 гражданских дел, из которых 1648 прекращено с применением примирительных процедур. За текущий период 2017 года судами Актюбинской области окончено 3196 дел, из них в порядке примирительных процедур решено 262 дела.

В соответствии с пилотным проектом по внедрению обязательной медиации по отдельным категориям споров в гражданском судопроизводстве к категориям споров, по которым необходимо проведение медиации, относятся страховые споры, сообщила А. Бакытжанова.

Своим видением развития медиации в сфере страхования поделилась судья Акмолинского областного суда Роза Ертаева. По ее словам, из поступивших в производство суда заявлений большинство исков заявлены выгодоприобретателями о взыскании страховой суммы, возмещении материального и морального вреда, к страхователям о взыскании суммы страховой выплаты в регрессном порядке, ввиду совершения ими ДТП в состоянии алкогольного опьянения либо ввиду оставления места ДТП. Как выяснилось в ходе семинара, определенную неоднозначность в процессе правоприменения вызывают вопросы судебной практики по применению законодательства о страховании ответственности работодателя за вред, причиненный работнику при исполнении им трудовых обязанностей.

О проблемных вопросах, возникающих по данной категории споров, рассказала судья Карагандинского областного суда Гульнара Бертисканова. При рассмотрении дел о возмещении вреда, вытекающих из договоров страхования, в 2015-2016 годах имели место случаи неправильного применения и толкования судами Карагандинской области норм материального и процессуального права, что стало основанием для изменения и отмены вынесенных судебных актов. Во многом сложности возникали в связи с постоянными изменениями законодательства, нестабильностью и неоднозначностью судебной практики.

- При рассмотрении дел данной категории судам, прежде всего необходимо исходить из того, какой материальный закон подлежит применению к спорным правоотношениям, поскольку в Гражданском кодексе нет специальных норм, определяющих основные страховые понятия, содержащиеся в законах о страховой деятельности, - отметила судья. Судья Усть-Каменогорского городского суда Шолпан Манжуева, в свою очередь, тоже отметила, что в основном решения судов отменялись и изменялись в связи с неправильным толкованием норм Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», претерпевшего значительные изменения после введения в действие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, налогообложения» от 30 декабря 2009 года.

По итогам встречи выработаны практические рекомендации, в том числе и касательно консолидации законодательства в области обязательного страхования.

Прежде всего отмечена необходимость разрешения вопроса об обязательном досудебном урегулировании споров, связанных со страхованием. Наряду с этим предлагается внести поправки в ГК с включением в него норм, предоставляющих возможность одной из сторон в договоре, исполнившей обязательство, в случаях, установленных законодательными актами, предъявлять регрессное требование к другой стороне.

Вместе с тем предлагается дополнить нормы Налогового кодекса правилом об освобождении застрахованного от уплаты госпошлины при предъявлении иска, вытекающего из договора обязательного страхования. Верховным Судом планируется обобщение судебной практики рассмотрения страховых споров и принятие Нормативного постановления «О судебной практике рассмотрения споров с применением законодательства о страховании».

Уполномоченным органам рекомендовано принять меры по согласованию «Правил проведения медико-социальной экспертизы» и «Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в части определения при освидетельствовании пострадавших работникам единого размера степени утраты профессиональной трудоспособности.

В числе ключевых задач также обозначены расширение полномочий омбудсменов по рассмотрению страховых споров и создание базы данных для преодоления информационной закрытости страхового рынка.

Участники семинара выразили уверенность в том, что выработка предложений будет способствовать дальнейшему формированию единообразной правоприменительной практики, совершенствованию правовой базы в области страхования и возмещения вреда.