В Астане стартовал новый раунд переговоров по Сирии

"США поддерживают любые дискуссии, которые могут привести к деэскалации насилия и позволят обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь для всех нуждающихся сирийцев. Однако мы обеспокоены тем, что Астанинский процесс пока не способствует достижению этих целей", — прокомментировал представитель госдепартамента в ответ на вопрос об отношении Вашингтона к участию группировки "Ахрар аш-Шам" в переговорах в Астане.



