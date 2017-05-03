ЮКО: В Шардаре открылся новый завод производительной мощностью 600 тонн рыбы в год
3 мая 2017, 12:00
В настоящее время здесь производятся филе, замороженные и копченые виды рыб.
В Шардаринском районе открылся еще один рыбный завод в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития, передает пресс-служба акима области.
Завод «Оңтүстік», способный производить в год 600 тонн рыбной продукции, получил кредит с низкой процентной ставкой в размере 42 млн. тенге через региональный инвестиционный центр.
Товарищество, которое на сегодня обеспечивает работой 30 человек, в дальнейшем планирует расширить свое производство и начать выращивать рыбы.
В настоящее время здесь производятся филе, замороженные и копченые виды рыб. А произведенная продукция вывозится на рынки стран Европы.
ТОО «Саодат» - четвертое предприятие по Шардаринскому району, которое занимается переработкой рыбы.
Завод по переработке рыбы сельскохозяйственного производственного кооператива "Хамит", завод «Шардарабалық-1», а также заводы индивидуального предпринимателя Талгата Жалгасбаева в прошлом году переработали около 4 тысяч тонн рыбы и произвели продукцию на сумму 3,2 млрд. тенге.
Из них свыше 80 процентов экспортируются в зарубежные страны. Стоит отметить, что в текущем году планируется увеличить объем продукции на 30% за счет вновь открывшихся предприятий.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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