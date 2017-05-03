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Нападение на таксиста совершили в Караганде

3 мая 2017, 12:02

Подозреваемые лица установлены.

В Караганде неизвестные битами и кирпичами разбили автомобиль таксиста, сообщает МИА «Казинформ».

По информации руководителя пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, подозреваемые лица установлены.

Предварительное следствие показало, что хулиганы напали на таксиста и из хулиганских побуждений стали разбивать его машину.

«Материал зарегистрирован по статье 293 Уголовного кодекса «хулиганство». Лица, совершившие эти хулиганские действия, установлены. Обстоятельства, предшествовавшие этому преступлению, выясняются», - рассказал Бакытжан Кудияров.

Фото: kazinform.kz

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