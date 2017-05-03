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От взрыва возле посольства США в Кабуле погибли восемь человек

3 мая 2017, 12:06

Инцидент произошел утром в час пик в одном из самых оживленных районов Кабула.

Возле посольства США в Кабуле в среду, 3 мая, прогремел взрыв, в результате которого погибли восемь человек. Еще более двадцати получили ранения. Смертник устроил взрыв рядом с колонной бронетранспортеров, используемых миссией НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", сообщает Reuters со ссылкой на афганских чиновников, передает NEWSru.com.

Инцидент произошел утром в час пик в одном из самых оживленных районов Кабула. От подрыва смертника четыре человека скончались и еще по меньшей мере 22 получили ранения, передает агентство со ссылкой на чиновников здравоохранения.

Позже в Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили гибель восьми мирных жителей в результате взрыва в Кабуле.

"По меньшей мере восемь мирных жителей были убиты в результате взрыва в Кабуле утром в среду, который был нацелен на колонну иностранных войск. Министерство иностранных дел подтвердило число погибших и сообщило, что раненых отправили в больницу Вазир Акбар Хан", - сообщило агентство TOLOnews.

По данным издания, взрыв произошел в 8 утра среды по местному времени в районе Макроян афганской столицы. Сведения о жертвах среди иностранных солдат не приводятся, однако известно, что по по крайней мере одна из патрульных машин пострадала в результате инцидента.

На странице TOLOnews в Facebook сообщается также, что в результате взрыва ущерб был нанесен как минимум двум автомобилям мирных жителей.

Фото Reuters

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