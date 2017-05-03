Исторический Указ о создании Вооруженных сил Казахстана опубликовала Акорда

Фото Указа о создании Вооруженных сил РК, ставшего историческим, опубликовала пресс-служба Акорды в своем аккаунте, сообщает сообщает Zakon.kz.





Там же приведен отрывок из выступления главы государства об истории создания Вооруженных сил Республики Казахстан.





«У нас не было кадров, не было опыта. Не было понимания, какой должна быть армия суверенного Казахстана. В этих условиях было решено все подразделения, находившиеся на территории республики и оставшиеся от Среднеазиатского и Туркестанского военных округов и 40 Армии, вышедшей из войны в Афганистане, объявить частями Вооруженных сил Казахстана. Такой Указ мной был подписан 7 мая 1992 года», - приводятся слова главы государства.









Фото: asker.kz

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Larissa