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Из-за репетиций парада Астана второй день стоит в пробках

3 мая 2017, 12:09

Многие вынуждены добираться до работы пешком.

Подготовка к грандиозному военному параду, который состоится в Астане 7 мая в День защитника Отечества, приводит к заторам на улицах. Несколько дней на улицах столицы проезжают колонны военной техники, из-за этого перекрываются улицы, что создает неудобства для горожан.

Многие вынуждены добираться до работы пешком или же стоять в больших пробках. Ситуацию усугубляет проводимый на некоторых улицах ремонт дорог и прокладка коммунальных сетей.

Парад в этом году будет посвящен 25-летию образования Военных сил Республики Казахстан и Дню Победы. Акимат предупредил о перекрытии нескольких улиц в период со 2-го по 7 мая. Перекрываются такие крупные транспортные артерии города, как проспекты Тәуелсіздік и Бауыржана Момышулы, улицы Калдаякова, Нажмиденова, Байтурсынова, Кошкарбаева и другие.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Батыржан Ибрагим/sputniknews.kz

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