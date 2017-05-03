«Астана Опера» празднует День Победы

В программе прозвучат популярные песни военных лет, а также лучшие образцы казахской, русской и западноевропейской классики.

Праздничный концерт ко Дню победы состоится 9 мая на сцене Большого зала «Астана Опера». В программе «Песни Победы, песни весны» задействованы ведущие солисты , передает пресс-служба театра.





По задумке режиссера слушателей посредством музыки перенесут в довоенное время, затем в период войны, а завершится концерт песнями победы. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Заслуженный деятель Казахстана маэстро Абзал Мухитдинов. Главный хормейстер «Астана Опера» - Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер концерта – Еренбак Тойкенов.





В программе прозвучат популярные песни военных лет, а также лучшие образцы казахской, русской и западноевропейской классики в исполнении солистов оперы, артистов хора и оркестра.





Заслуженные деятели Казахстана ведущие солистки Майра Мухамедкызы и Дина Хамзина готовят для публики новые номера, не исполнявшиеся в театре «Астана Опера». Заслуженные деятели Казахстана Талгат Мусабаев, Жанат Шыбыкбаев, Айгуль Ниязова и другие солисты исполнят всеми любимые праздничные композиции, а также казахские народные песни.





Кадры из кинофильмов военных времен помогут раскрыть смысл исполняемых произведений и украсят оркестровые и хоровые номера.





- Желаю, чтобы ветераны жили долго, нас очень радует, когда мы видим их в числе наших дорогих слушателей. Молодежь никогда не забудет подвиг, совершенный ими, и мы бесконечно благодарны за то, что они подарили нам возможность жить под мирным небом. В прошлом году я проводил концерт ко Дню Победы в Камерном зале, после которого люди долго не расходились, пели, танцевали, делились впечатлениями. Думаю, программа нынешнего концерта будет не менее интересной, - поделился Еренбак Тойкенов.





Начало концерта в 18.00, стоимость билета от 500 тенге.



