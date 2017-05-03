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Еще одно землетрясение зафиксировано в 600 км на юг от Алматы

3 мая 2017, 12:20

Сведении об ощутимости нет.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 мая зарегистрировано еще одно землетрясение - в 11 час 36 мин 32 сек Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 611 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, передает Zakon.kz.

Энергетический класс землетрясения 10.7.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 39.63° с.ш. 71.34° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: www.segodnya.ua



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