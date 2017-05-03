Как выбрать жильё в Алматы?

«Формула хорошего жилья не так уж и сложна. Оно построено в первую очередь для людей, а не для красоты.

Главный архитектор эко-района Esentai City, который возводится южнее проспекта Аль-Фараби, Роландас Ключинскас – о философии архитектуры и жилье, которое следует приобретать в Южной Столице, передает zakon.kz





Покупать у тех, кто строит для людей





«Архитектор в первую очередь должен задать себе вопрос: насколько комфортно будут себя чувствовать люди в тех зданиях, которые он спроектировал? Во главе угла стоят человек и его комфорт. Все архитектурные изыски и внешний лоск – потом.





Мне архитектурная сторона здания становится интересна только тогда, когда понятно как человек там будет жить.





В Казахстане этот вопрос не всегда учитывают. Часто мы наблюдаем такую практику: построили многоэтажку, рядом поставили пару скамеек, посадили пару деревьев. Может быть, установили детскую площадку. Всё. Зона комфорта заканчивается за дверями квартиры. А должна простираться на весь район застройки.





«Панельные дома советской эпохи – пережиток времени. Там всё было просчитано до миллиметра: в дверь человек проходит, а гуманизм, увы, нет…»





Панельные дома советской эпохи – отдельная история. Там всё было просчитано до миллиметра: в дверь человек проходит, а гуманизм нет…





В Esentai City мы делали акцент на том, чтобы жители без проблем удовлетворяли любую базовую потребность и даже в мелочах чувствовали, что здесь заботятся о человеке. Например, дома в Esentai City трехэтажные. Что такое 3 этажа? Это всего 12 метров высоты. Человек видит небосвод, горы, архитектура не давит на психику. Или террасы на крыше: у каждого владельца квартиры – свой участок, откуда можно глядеть на звёзды, где можно отмечать праздники, выращивать растения… И таких приятных частностей – множество».









Обращать внимание на инфраструктуру





«Дефицит времени – главный дефицит для жителя мегаполиса. Он складывается из мелочей. Если вы живете не в центре Алматы, только на путь до работы и обратно может уйти часа два. Добраться до молла – сорок минут, съездить в кофейню – полчаса. За день накапливается часа три. Три часа жизни, которые ушли только на разъезды.

Развитая инфраструктура удлиняет жизнь. Если у вас всё под рукой – вы экономите колоссальное количество времени. Покажу на примере Esentai City.





«Развитая инфраструктура удлиняет жизнь. Если в том месте, где вы живёте, всё под рукой – вы экономите колоссальное количество времени».





Утром я могу выйти за эспрессо буквально в домашнем халате. По пути успею приобрести газету и сдать вещи в химчистку. На это я потрачу 15 минут. А если мой офис здесь же, то я на работу доберусь без пробок и стрессов. Магазины, отделения банков, детские сады – всё рядом. За день накапливается масса времени, которое я могу потратить на себя и близких.

И обратное – если освобождается время, нужно знать, где его провести. Проще говоря: появляется спрос – нужно, чтобы было предложение. Проектируя Esentai City, мы постарались это учесть максимально – создали настоящую shopping street в европейском стиле, вдоль которой расположится множество современных кафе, ресторанчиков, магазинов и других удобств в формате «у дома».





Анализировать, насколько безопасно жильё





«На безопасности нельзя экономить. Жители должны знать, что они надежно защищены. Только тогда наступает спокойная, размеренная жизнь.





«Жители должны знать, что они надежно защищены. Только тогда наступает спокойная, размеренная жизнь».





Как мы обеспечиваем безопасность в Esentai City?





Новейшие, «умные» системы видеонаблюдения и интернет-домофоны. Что значит «умные»? Камера распознает автомобильные номера или понимает нетипичную ситуацию – скажем, когда кто-то пытается скрыть лицо – и посылает сигнал службе безопасности. Кстати, эта служба будет работать круглосуточно. Или когда кто-то звонит в дверь, а вас нет дома, фото посетителя отправляется вам на смартфон.

Дворы с детскими площадками тоже будут оснащены видеонаблюдением и, главное, будут закрытыми. Попасть во двор можно, только пройдя сквозь дом.









Во многом эти меры превентивные – если знаешь, что за безопасностью здесь пристально следят, нарушать не захочется».





Не забывать про экологию





«Экологическая обстановка в Алматы непростая. На застройщиках лежит колоссальная ответственность – чтобы жизнедеятельность, сложившаяся вокруг возведенных объектов не загрязняла окружающую среду. Вообще я за то, чтобы любая жилая постройка была «зелёной».





Весь проект Esentai City опирается на концепцию эко-района. Здесь будет огромная парковая зона, где мы высадим 4000 деревьев.





«Первый электроавтобус в Алматы мы запустим в Esentai City».





Мы хотим привлечь как можно больше электротранспорта. Первый электро автобус в городе мы запустим именно в Esentai City. На территории района будет две электрозаправки.





«Зелёной» будет даже система сбора мусора – финская технология, благодаря которой бытовые отходы не пахнут и не разлагаются».





Посмотреть, как возводится ваш дом.





«Бывает, что снаружи дом выглядит просто прекрасно, но какие материалы использовались при строительстве и как выглядит вся «начинка», остаётся только фантазировать. У будущих жильцов Esentai City сегодня есть возможность наблюдать за строительством первой очереди из 55 домов на 327 квартир, которая, кстати, уже близка к завершению. Такая высокая скорость возведения домов обусловлена строительным материалом – финблоком. Он не только обладает повышенной тепло- и шумоизоляцией, невероятной сейсмостойкостью и прочностью, но и очень легок в монтаже. Так что первые жители смогут отметить новоселье уже осенью»





«Формула хорошего жилья не так уж и сложна. Оно построено в первую очередь для людей, а не для красоты. Оно не затмевает окружающего пространства, а дополняет его. Там комфортно жить, вся инфраструктура в шаговой доступности. Там чисто и безопасно. Эти пункты обязательны, а в остальном следует довериться своей интуиции и представлениям о прекрасном. Тогда непременно сделаешь правильный выбор».































