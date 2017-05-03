Меховые изделия без маркировки не пустят на казахстанский рынок

Соответствующий законопроект РК «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 года» одобрен депутатами на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Учитывая, что для реализации пилотного проекта в Казахстане проведены все подготовительные мероприятия необходимо продлить срок действия соглашения до конца 2018 года», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.

Он отметил, что пилотным проектом определен ряд целей для потребителей, бизнеса и государства.

«Во-первых, для потребителя - это обеспечение подробной информации о приобретаемом товаре, защита от контрафактной продукции. Во-вторых, для предпринимателей - поспособствует выравниваю конкурентных условий ведения бизнеса, защитит рынок от нелегальной продукции и обеспечит соблюдение прав на интеллектуальную собственность», - перечислил он.

В-третьих, по его словам, для государства ратификация Протокола позволит сократить объем теневой экономики, а также увеличить поступления налогов в бюджет.

«Пилотный проект предусматривает маркировку меховых изделий импортированных из третьих стран и произведенных на территории РК. По предварительным расчетам ожидается увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в четыре раза, это свыше 600 миллионов тенге», - уточнил глава ведомства.

Как пояснил Б. Султанов, маркировка позволит добросовестным экспортерам осуществлять торговлю на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«При этом не маркированная продукция не будет допущена на рынок Казахстана. По результатам пилотного проекта будет проведен анализ. В настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии обсуждается проект нового Соглашения по введению маркировки товаров. Согласно проекту Соглашения перечень товаров будет утверждаться советом Евразийской экономической комиссии с учетом результатов пилотного проекта. В связи с этим прошу вас поддержать предлагаемый проект закона», - заключил министр.

Ксения Давыдова