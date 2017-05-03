19 дачников эвакуировали с баржи, остановившейся посередине реки Урал

Уральские спасатели эвакуировали 19 дачников с баржи, остановившейся посередине реки Урал из-за технической поломки, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу на комитета ЧС.









Спасатели на лодке переправили людей на пристань.





"В дежурно-диспетчерскую службу Оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области поступил сигнал о том, что на реке Урал во время переправы по маршруту «Уральск – дачный массив «Учужный затон» отказал двигатель баржи, и 19 дачников оказались посередине полноводного Урала", - говорится в сообщении.









«Среди пассажиров было много пожилых людей, которым было сложно с метровой высоты пересесть в лодку, да еще при сильном течении Урала. Многие беспокоились за сохранность своего багажа. Были и те, кому мы оказали психологическую поддержку, успокаивали, что всех эвакуируем и все сумки в целости и сохранности перевезем. Оказание медицинской помощи не потребовалось. Все дачники благополучно были доставлены на берег» – сообщил руководитель медико-психологической службы отряда Жумагалиев Н.К.







