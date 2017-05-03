В Южно-Казахстанской области планово проводятся работы по предупреждению весенних паводков

С получением штормовых предупреждений Департамент по чрезвычайным ситуациям рассылает их городским и районным подразделениям, акимам городов, районов, расположенных вдоль реки Сырдарья, направляет предложения о необходимости принятия срочных мер безопасности, направленные на предупреждение подтоплений населенных пунктов, сообщает пресс-служба ДЧС ЮКО.





В целях предупреждения весенних паводков специалисты ЧС провели обследование по выявлению опасности на реке Сырдарья, в Сарыагашском и Махтааральском районах . По результатам обследования в нескольких районах интенсивно проводились работы по укреплению берегов, постройке дамб. В населенном пункте Суткент Шардаринского района и в русле реки выложены около 7000 мешков с песком протяженностью 800 метров, на эти работы были привлечены 20 единиц техники и 210 человек.





Есть прогноз о том, что в мае в Шардаринское водохранилище будет сбрасываться 2000 м3 воды в секунду из Республики Узбекистан. Поэтому сегодня интенсивно проводятся берегоукрепительные работы в Сарыагашском, Шардаринском районах, в городах Туркестан, Арысь. А именно, в названных районах, городах выложены 300 тысяч мешков, наполненные песком, приведены в готовность 467 человек, 60 единиц специальной техники и 10 плавсредств.





«Подготовлен список 22 населенных пунктов с населением 17137 человек, расположенных на опасных подтопляемых зонах вдоль реки Сырдарья, в случае затопления населенных пунктов для эвакуации населения приведены в готовность соседний 21 населенный пункт, места для размещения населения, 17 школ и административных зданий», - отметил заместитель начальника ДЧС полковник Батыргали Сопбеков.





Департамент по чрезвычайным ситуациям ЮКО ежедневно получает сведения из ГГП «Казгидромет» и постоянно проводит прогноз и мониторинг весенней паводковой обстановки на территории области.



















