Трещина длиной 10 м образовалась на горной дороге в Алматы
3 мая 2017, 13:01
Есть вероятность схода оползня.
В Бостандыкском районе Алматы, в поселке Ремизовка на грунтовой дороге образовалась трещина длиной 10 метров, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение АГЭУ ГУ «Казселезащита».
"При обильных осадках в виде дождя есть вероятность схода оползня. Проезд автодороги открыт. Акимату Бостандыкского района рекомендовано при обильных осадках ограничить движение автотранспорта. Для предотвращения ЧС незамедлительно требуется принять меры по устранению угрозы", - говорится в сообщении.
Иллюстративное фото: vn.ru
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