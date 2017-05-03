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Трещина длиной 10 м образовалась на горной дороге в Алматы

3 мая 2017, 13:01

Есть вероятность схода оползня.

В Бостандыкском районе Алматы, в поселке Ремизовка на грунтовой дороге образовалась трещина длиной 10 метров, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение АГЭУ ГУ «Казселезащита».

"При обильных осадках в виде дождя есть вероятность схода оползня. Проезд автодороги открыт. Акимату Бостандыкского района рекомендовано при обильных осадках ограничить движение автотранспорта. Для предотвращения ЧС незамедлительно требуется принять меры по устранению угрозы", - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото: vn.ru

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