В Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

В мкр. Кок-Кайнар в Алматы столкнулись пассажирский автобус и Mercedes-Benz, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла около 10 утра. Автобус 414-го маршрута двигался по главной дороге в северном направлении. Водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся в южном направлении, не стал пропускать автобус и попытался проскочить. Водитель автобуса, увидев выехавший наперерез Mersedes, попытался избежать столкновения, нажав на тормоз и вывернув в сторону. Но Mercedes продолжал движение. И уже на полосе встречного движения автобус протаранил Mercedes в бок.





В результате столкновения пострадал только водитель Mercedes. Прибывшая бригада "скорой" госпитализировала его. В автобусе обошлось без пострадавших.







