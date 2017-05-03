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В Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

3 мая 2017, 13:07

К счастью, пассажиры общественного транспорта не пострадали.

В мкр. Кок-Кайнар в Алматы столкнулись пассажирский автобус и Mercedes-Benz, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла около 10 утра. Автобус 414-го маршрута двигался по главной дороге в северном направлении. Водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся в южном направлении, не стал пропускать автобус и попытался проскочить. Водитель автобуса, увидев выехавший наперерез Mersedes, попытался избежать столкновения, нажав на тормоз и вывернув в сторону. Но Mercedes продолжал движение. И уже на полосе встречного движения автобус протаранил Mercedes в бок.

В результате столкновения пострадал только водитель Mercedes. Прибывшая бригада "скорой" госпитализировала его. В автобусе обошлось без пострадавших.




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