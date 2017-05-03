В суде раскрыли еще одну преступную схему Аблязова по покупке земель в Подмосковье

Через некоторое время кредитный комитет БТА Банка беспрепятственно одобрил кредитную заявку «Bervich Holding Sarl». Целью указывалось финансирование строительства коттеджного поселка в Мытищинском районе Московской области Российской Федерации. Установленный лимит финансирования составил 250 миллионов долларов.

При этом членов кредитного комитета не смутил тот факт, что заемщик не имел залогового имущества, кредитной истории, у него отсутствовал опыт в кредитуемой сфере. Более того, нелогичным кажется намерение компании с Виргинских островов профинансировать строительство поселка в Подмосковье. Однако, несмотря на очевидные вещи, кредитная заявка была одобрена.



