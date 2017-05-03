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В Костанае врачи борются за жизнь годовалого ребёнка, пострадавшего в ДТП

3 мая 2017, 13:17

У мальчика тяжёлая травма головного мозга.

Как сообщила и.о.главного врача Костанайской областной детской больницы Ольга Сон, 2 мая годовалого ребёнка доставили из Житикары в Костанай, передает Аlau.kz.

Напомним, ДТП случилось 29 апреля на трассе «Житикара – Бреды» в 10 километрах от города Житикара. 26-летняя жительница Костаная, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica» не справилась с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет.

По словам Ольги Сон, мальчик находится в тяжёлом состоянии - он в коме.

«В результате дорожно-транспортного происшествия он получил серьёзные травмы. У мальчика тяжёлая травма головного мозга. Ребёнок очень тяжёлый. Наши специалисты делают всё возможное», — сообщила и.о. главного врача медучреждения.

Фото: 1obl.ru

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