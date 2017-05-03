ОАЭ объявили о планах буксировать к своим берегам айсберги для орошения пустыни

Авторы идеи также уверены в том, что она привлечет туристов.

ОАЭ объявили о планах буксировать к своим берегам айсберги, откалывающиеся от ледяного панциря Антарктиды для орошения пустыни и привлечения туристов, передает передает ТАСС





Как сообщил информационный портал Arabian Bisness, оригинальный замысел зародился у сотрудников эмиратской консалтинговой компании National Advisory Bureau Limited.





Они надеются, что айсберги из Антарктиды могут стать новым источником пресной воды для региона.





Компания полагает, что даже одна лишь транспортировка айсбергов по воде к берегам страны будет способствовать значительным переменам климата в регионе, учитывая охлаждающие способности ледяной горы для окружающего воздуха. В результате, рассчитывают ее специалисты, страны региона могут рассчитывать, что дожди будут идти на их территории гораздо чаще, причем на протяжении всего года.





Проект "Айсберги для ОАЭ" - составная часть национальных планов по преобразованию пустыни на территории страны. Предполагается, что на смену пескам там придут сады и появится даже река Халифа - для этого задумано заключить в трубы сток рек Пакистана, впадающих в Аравийское море, а затем по трубопроводу, который будет проложен по морскому дну, они попадут в ОАЭ.





Кроме того, компания National Advisory Bureau Limited усматривает значительный туристический потенциал в идее доставки айсбергов. В процессе буксировки они будут таять, в Аравийское море будет попадать пресная вода, что уменьшит ее соленость и позволит восстановить экологический баланс и биологическое разнообразие. Ныне он нарушен: действующие по морским берегам опреснительные установки выбрасывают обратно жидкость с повышенным содержанием соли.





Ледяной щит Антарктиды является крупнейшим на планете и содержит около 30 млн кубических километров замерзшей воды. Средний по размерам айсберг состоит из примерно 76 млрд литров пресной воды.



