Новый кроссовер BMW впервые показался на публике

Судя по ним, X4 все больше мигрирует в спортивную сторону.

В глобальной Сети появилась первая порция шпионских фото, на которых изображен тестовый прототип будущего BMW X4, тщательно укрытый камуфляжем. Впрочем, он не мешает разглядеть профиль новинки, который стал еще динамичнее – теперь "кросс-купе" выглядит больше, как "купе", нежели "кросс". Например, линия крыши более агрессивно ниспадает к задней части автомобиля, а сама "корма" стала заметно более мускулистой.

У семейства X3/X4 есть все шансы стать более быстрым и экономичным. Кроссоверы будут построены на новой платформе, которая позволит им стать не только легче, но и просторнее. Предполагается, что семейство снабдят новой моторной гаммой, которую составят как из двух-, так и из трехлитровых моторов неназванной пока мощности.





Зато обещано, что и у X3, и у X4 будут "подогретые" версии с литерой М, которые снабдят мотором от BMW M3/M4. Пока неясно, получит ли вседорожник – хотя бы в "купейном" варианте – полноценную "заряженную" модификацию, но, по слухам, BMW X4 от "подразделения М" вполне может обзавестись 400-сильным двигателем.