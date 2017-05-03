Новый кроссовер BMW впервые показался на публике
3 мая 2017, 13:29
До премьеры совершенно нового поколения BMW X3 остались считанные месяцы.
Таким образом, не за горами дебют и новейшего BMW X4 – "купейной" модификации кроссовера, прототип которой впервые засветился на фото, передает Автовести.
Судя по ним, X4 все больше мигрирует в спортивную сторону.
В глобальной Сети появилась первая порция шпионских фото, на которых изображен тестовый прототип будущего BMW X4, тщательно укрытый камуфляжем. Впрочем, он не мешает разглядеть профиль новинки, который стал еще динамичнее – теперь "кросс-купе" выглядит больше, как "купе", нежели "кросс". Например, линия крыши более агрессивно ниспадает к задней части автомобиля, а сама "корма" стала заметно более мускулистой.
У семейства X3/X4 есть все шансы стать более быстрым и экономичным. Кроссоверы будут построены на новой платформе, которая позволит им стать не только легче, но и просторнее. Предполагается, что семейство снабдят новой моторной гаммой, которую составят как из двух-, так и из трехлитровых моторов неназванной пока мощности.
Зато обещано, что и у X3, и у X4 будут "подогретые" версии с литерой М, которые снабдят мотором от BMW M3/M4. Пока неясно, получит ли вседорожник – хотя бы в "купейном" варианте – полноценную "заряженную" модификацию, но, по слухам, BMW X4 от "подразделения М" вполне может обзавестись 400-сильным двигателем.
Дебютировать BMW X3 должна уже в августе, а ее "живая" премьера состоится на сентябрьской выставке во Франкфурте. BMW X4 может присоединиться к своему утилитарному собрату по платформе на этих выступлениях, но официального подтверждения даты премьеры “кросс-купе" баварцы пока не дали.
Фото © carscoops.com
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