iPhone 8 появится на рынке не ранее 2018 года
3 мая 2017, 13:33
Аналитики Deutsche Bank опубликовали исследование, согласно которому радикально новый iPhone 8 поступит в продажу только в 2018 году.
По словам экспертов, несколько источников в цепочке поставок утверждают, что нехватка основных компонентов и технические сложности вынудили компанию перенести релиз устройства, пишет Life.ru.
Аналитики затруднились назвать сроки выпуска следующего поколения iPhone, лишь отметив, что смартфон появится на прилавках в следующем году.
Кроме того, эксперты сослались на отчёт ValueWalk, согласно которому Foxconn к настоящему моменту получила заказ на производство лишь двух новых моделей: iPhone 7s и iPhone 7s Plus, релиз которых намечен на осень 2017 года.
Примечательно, что это уже не первый раз, когда аналитики высказывают предположения о переносе продаж iPhone 8. Так, в начале апреля издание Economic Daily News сообщило о том, что из-за отсутствия необходимого количества OLED-панелей и модулей фронтальной камеры новый премиальный смартфон Apple выйдет в 2017 году позже обычного.
Владимир Лещёв
Фото с сайта u.yablyk.com
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