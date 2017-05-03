Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

iPhone 8 появится на рынке не ранее 2018 года

3 мая 2017, 13:33

Аналитики Deutsche Bank опубликовали исследование, согласно которому радикально новый iPhone 8 поступит в продажу только в 2018 году.

По словам экспертов, несколько источников в цепочке поставок утверждают, что нехватка основных компонентов и технические сложности вынудили компанию перенести релиз устройства, пишет Life.ru.

Аналитики затруднились назвать сроки выпуска следующего поколения iPhone, лишь отметив, что смартфон появится на прилавках в следующем году.

Кроме того, эксперты сослались на отчёт ValueWalk, согласно которому Foxconn к настоящему моменту получила заказ на производство лишь двух новых моделей: iPhone 7s и iPhone 7s Plus, релиз которых намечен на осень 2017 года.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда аналитики высказывают предположения о переносе продаж iPhone 8. Так, в начале апреля издание Economic Daily News сообщило о том, что из-за отсутствия необходимого количества OLED-панелей и модулей фронтальной камеры новый премиальный смартфон Apple выйдет в 2017 году позже обычного.

Владимир Лещёв
Фото с сайта u.yablyk.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...