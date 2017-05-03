iPhone 8 появится на рынке не ранее 2018 года

По словам экспертов, несколько источников в цепочке поставок утверждают, что нехватка основных компонентов и технические сложности вынудили компанию перенести релиз устройства

Аналитики затруднились назвать сроки выпуска следующего поколения iPhone, лишь отметив, что смартфон появится на прилавках в следующем году.

Кроме того, эксперты сослались на отчёт ValueWalk, согласно которому Foxconn к настоящему моменту получила заказ на производство лишь двух новых моделей: iPhone 7s и iPhone 7s Plus, релиз которых намечен на осень 2017 года.





Примечательно, что это уже не первый раз, когда аналитики высказывают предположения о переносе продаж iPhone 8. Так, в начале апреля издание Economic Daily News сообщило о том, что из-за отсутствия необходимого количества OLED-панелей и модулей фронтальной камеры новый премиальный смартфон Apple выйдет в 2017 году позже обычного.