В Актобе за вымогательство задержан заместитель начальника УБОП ДВД

Прокуратура Актюбинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности задержали выскопоставленных чиновников ДВД, сообщает BNews.kz.





Полицейские во главе с заместителем начальника УБОП ДВД Актюбинской области задерживали торговцев за незаконную торговлю, вымогали с них деньги и присваивали конфискованную продукцию.





В данное время проводится досудебное производство в отношении сотрудников полиции по факту превышения должностных полномочий.





В рамках расследования установлено, что выявляя лиц осуществляющих реализацию рыбной продукции ограниченной в обороте, сотрудники УБОП ДВД Актюбинской области вымогали денежные средства за не привлечение к уголовной ответственности, а изъятую продукцию реализовывали другим лицам.





26 апреля 2017 г. после получения средств от реализации в сумме 70 000 тенге управлением специальных прокуроров, совместно с ДКНБ Актюбинской области задержан заместитель начальника УБОП ДВД области Давлетов А.А. В тот же день Давлетов А. признан подозреваемым по ст.362 ч.4 п.3 УК и водворен в изолятор временного содержани я», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области.





Расследование по делу продолжается, материалы в отношении Давлетова А. направлены в суд для решения вопроса о санкционировании меры пресечения в виде ареста.



